Messuti: «Grazie a Forza Italia per la fiducia, ma ci devo pensare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messuti ringrazia Forza Italia, ma prende tempo. Si scende in campo «vincere e non partecipare». Insomma l'ex assessore e già vice sindaco del Comune di Lecce. Il partito azzurro ha scelto di appoggiare Massuti alle primarie del centrodestra, ma l'ex assessore prende tempo: «Non posso che apprezzare e sentirmi onorato dalla posizione assunta da Forza Italia: aprire al civismo guardando ad una forma di politica-civica non può che essere la chiave di volta di un unico percorso di reale cambiamento». Una scelta che Messuti dice essere una sorpresa soprattutto in un momento in cui «avevo maturato l’idea di non correre in prima persona ma di mettermi accanto alla formazione di un importante blocco civico al quale stavo da tempo lavorando. Detto ciò credo sia opportuno prendermi qualche giorno di riflessione per portare a compimento questo processo di valutazione. Affrontare una sfida come quella propostami da Forza Italia vuol dire mettermi in gioco con una totalità di progetti e prospettive poiché, scendere in campo per abbracciare una sfida del genere, vuol dire farlo con la ferma volontà di vincere e non partecipare».Una decisione accolta con sorpresa dal partito del cavaliere che ha puntato tutto su Gaetano Messuti, ma che allo stesso tempo sembra essere un messaggio inviato alla volta del senatore della Lega Roberto Marti. A sostegno dell’ex vicesindaco infatti pare possa convergere anche Grande Lecce e Prima Lecce, le due civiche di riferimento del senatore leghista. Ipotesi che Messuti vorrebbe vedere concretizzata con una presa di posizione ufficiale da parte delle due civiche. Ufficialità che però stenta ad arrivare.