Autovelox di Melpignano, respinto il ricorso del Comune: si spegne il 1° agosto

L’autovelox posizionato sulla Lecce-Maglie all’altezza del Comune di Melpignano sarà spento dal prossimo martedì, 1 agosto. Il TAR di Lecce ha, infatti, rigettato il ricorso presentato dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani per conto dell’amministrazione guidata dalla sindaca Valentina Avantaggiato.

Il Comune di Melpignano aveva fatto ricorso

Il Comune, in attesa della trattazione della domanda cautelare collegiale fissata per il 6 settembre, aveva chiesto ai giudici amministrativi un decreto cautelare monocratico “inaudita altera parte” per scongiurare la disattivazione immeditata dell’apparecchiatura collocata lungo la Statale 16 Lecce-Maglie prevista con decreto prefettizio dello scorso 11 luglio.

Istanza rigettata

Istanza rigettata poiché i giudici leccesi non ha ravvisato la presenza del presupposto di legge per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente costituito da un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza. Pertanto dall’1 agosto l’autovelox sarà disattivato.

Il presidente della Terza sezione del tribunale, Enrico D’Arpe, ha fissato per il prossimo 6 settembre la convocazione della Camera di Consiglio.

«Adesso ci auguriamo che anche in quella sede il Tar confermi questa decisione», fa sapere sui social il deputato di Forza Italia, Andrea Caroppo.

Sospiro di sollievo per gli automobilsti

Sospiro di sollievo da parte di tanti automobilisti, essendo quello di Melpignano tra gli autovelox che più hanno multato in tutto il Salento.