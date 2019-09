Mattarella premia il medico salentino Carriero: a lui la medaglia d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medaglia d'oro al salentino Alessandro Carriero , direttore del reparto di Radiologia dell'Ospedale Maggiore di Novara . A decidere e comunicare il riconoscimento, il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un documento ufficiale: la medaglia è stata coniata dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.Il professore Carriero, originario del Salento , oltre ad avere un curriculum scientifico e universitario straordinario, da oltre 10 anni è il presidente della Onlus Forlife che opera in Italia e nel mondo a favore dell’infanzia svantaggiata. L?associazione ha avviato specifici progetti di sostegno in Africa e nei Paesi in via di sviluppo, ma anche nella provincia salentina e nel resto del Paese, grazie all'impegno di centinaia di volontari, fra i quali Titti Martina , storica referente della Onlus nella provincia Leccese, scomparsa pochi mesi fa.