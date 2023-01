Martano si spopola. I giovani riprendono a emigrare e la popolazione invecchia senza il naturale ricambio generazionale. Ma l’amministrazione comunale tenta di correre ai ripari e offre sino 5mila euro a chi si trasferisce nel Comune grico nel cuore del Salento. Ma sono previsti anche contributi economici a favore di quanti volessero creare o trasferire la propria attività commerciale o produttiva in paese. Attività, si spera, che possano offrire lavoro e in grado di fermare il fenomeno migratorio verso il Nord.

APPROFONDIMENTI PRESICCE-ACQUARICA Spopolamento, l'offerta dal Capo di Leuca: «Subito 30mila euro a chi compra casa qui»

Nuova residenza e attività commerciali: l'offerta da 5mila a 7.500 euro

Sono due le misure collegate. Per la prima proposta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Tarantino dispone di complessivi 37mila 917 euro, per cinque nuove attività economiche o produttive anche da altri insediamenti. Il contributo massimo per ogni singolo intervento è di 7.583,40 euro. Attività che siano di carattere commerciale, artigianale o agricolo. Entrambe le misure sono a fondo perduto.

«Ricordiamo, fra l’altro, che il comune dispone di una zona industriale di dimensioni notevoli molto appetibile, anche per la posizione. Si affaccia sulla provinciale Martano- Soleto, a qualche chilometro dalla statale 16. Per la concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza nel comune grico per almeno tre anni, l’intervento per ogni singolo è di 5mila euro, una tantum» sottolinea il sindaco, Fabio Tarantino. Un contributo destinato all’acquisto o ristrutturazione di uno stabile, per un totale di quattro richiedenti, pari ad un totale di 20mila euro. Molte case sono in vendita nel suggestivo centro storico. Con questi interventi, svela il dispositivo amministrativo a firma del responsabile, Raffaele Mittaridonna, “il comune intende contrastare la diminuzione della popolazione”.

Servizi e attività nel cuore della Comune grico

Le misure adottate, si spera, possano raggiungere gli obiettivi auspicati. Sono destinate, in particolare, a richiamare l’attenzione dei paesi che compongono l’Ambito di cui Martano è capofila. Tra l’altro il paese offre una serie di servizi di forte richiamo, di cui i paesi vicini sono privi. A partire dalle scuole, passando per il Poliambulatorio. Insediamento, quest’ultimo, particolarmente importante ed attrattivo per l’ampio territorio di riferimento che comprende circa 50mila utenti, per lo più anziani, perciò, richiedenti maggiore assistenza sanitaria. Tutti gli ordini di scuole, peraltro, di cui l’Iiss, “Salvatore Trinchese” è la punta di diamante per insegnamento e l’ampia offerta di specializzazione, dall’Istituto Scientifico, fra i migliori della provincia, alle materie di indirizzo sanitario, passando dal Linguistico lingue e non solo (è recente l’approvazione della costruzione di una piscina coperta all’interno della scuola) coprono le esigenze scolastiche di ogni famiglia dalla nascita al diploma. L’offerta, ora, è presente, nella speranza che la gente raccolga.

[RIPRODUZ-RIS]© RIPRODUZIONE RISERVATA