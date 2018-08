Tenta di abusare di una 12enne, rischia il linciaggio. Lo salvano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rischiato di essere linciato dalla folla e per salvarlo sono dovuti intervenuti i carabinieri. L'uomo, pare di origini baresi e di mezza età, era stato inesorabilmente additato come presunto pedofilo dopo aver tentato di abusare di una dodicenne ma la dinamica dell'episodio non è ancora chiara. Sembra però che il presunto molestatore avesse intavolato con alcuni ragazzini del posto una sorta di amicizia sui social network fino a concordare con loro un incontro nei pressi di un bar della marina. Nel gruppetto anche una ragazzina di dodici anni che, ad un certo punto, si sarebbe allontanata per recarsi nel bagno dell'esercizio commerciale. L'uomo l'avrebbe seguita e minacciandola con un coltello pretendeva che assecondasse le sue volontà sessuali. La ragazzina però sarebbe riuscita a divincolarsi e a reagire, urlando e chiedendo aiuto ai presenti e successivamente ai suoi genitori mandando all'aria i suoi propositi.In quel momento, si è generata una sorta di "caccia al mostro", con l'uomo che è rimasto bloccato all'interno del bar circondato dagli avventori che volevano farsi giustizia. Il presunto molestatore ha brandito il coltello probabilmente per difendersi o per farsi strada da quella morsa di gente che lo teneva intrappolato. Solo l'arrivo dei militari lo ha salvato, tirandolo fuori, con molta fatica e dispiego di uomini, da quella incresciosa situazione. L'uomo è stato fermato e condotto in caserma per i dovuti accertamenti e la necessaria ricostruzione dei fatti.. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti in attesa che i genitori della bambina formalizzino la loro denuncia. Il presunto pedofilo avrebbe ammesso il contatto nei sociali.