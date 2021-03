Dimissioni in massa: cade l'amministrazione Pedone

Termina con le dimissioni di 12 consiglieri comunali l'amministrazione comunale guidata da cinque anni dal primo cittadino Fulvio Pedone.

«Attendo nelle prossime ore la comunicazione ufficiale della Prefettura, quindi cesserò le funzioni di sindaco - commenta Pedone - vi saluto con la serenità di avervi servito per cinque anni senza mai risparmiarmi. Ho fatto tutto quanto umanamente potevo per migliorare e tutelare le mie amate Lizzanello e Merine».

Il sindaco poi aggiunge, «Non so se ci sono riuscito, ma sappiate che, insieme a chi con me c’ha creduto, ce l’ho messa tutta. Dopo gli anni della “bancarotta e dello scoramento amministrativo abbiamo lavorato sodo - prosegue ancora - mettendo basi certe per un futuro riscatto».

Infine un ringraziamento "a tutti, a chi è rimasto con me fino alla fine ed anche chi non meriterebbe i miei ringraziamenti. Accetto, senza risentimento, le regole della democrazia perché garanzia di libertà e di giustizia sociale. Presto - conclude - la parola tornerà ai cittadini, unici padroni del proprio futuro amministrativo».