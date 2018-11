Lezzi su blitz No Tap in sede M5S: «Non farò polemica, abbraccio i consiglieri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ieri sera tre persone incappucciate sono entrate nella sede di Lecce in cui si teneva una riunione organizzativa per la giornata degli alberi per lanciare uova piene di vernice nera e lasciare sul pavimento volantini con la scritta 'no tap'». Lo denuncia su Facebook il ministro per il Sud, Barbara Lezzi (M5s), pubblicando anche alcune foto dei muri e dei simboli dei Cinquestelle imbrattati con l'inchiostro. «Non intendo, con questo mio post, sollevare polemiche e discussioni su comportamenti che noi abbiamo sempre biasimato - prosegue - ma voglio ringraziare ed abbracciare il nostro consigliere comunale Fabio Valente, il nostro consigliere regionale Cristian Casili e, soprattutto, gli attivisti e cittadini che erano presenti quando è avvenuto questo triste episodio». «Vi ringrazio tutti per il lavoro che continuate a svolgere sul territorio», conclude il ministro.