Il Volo in concerto, piazza Duomo gremita

È stata una vera festa per i dieci anni di carriera de Il Volo, protagonisti di un grande concerto nella gremita Piazza Duomo di Lecce (ma con qualche posto vuoto). Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, applauditissimi, hanno interpretato i loro successi accompagnati dalla band composta da Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Giampiero Grani (piano), Bruno Farinelli (batteria) e dai venti elementi dell'Orchestra della Magna Grecia. Grande successo anche per l’ospite speciale della serata, il violinista salentino Alessandro Quarta. In prima fila ad applaudire Mons. Seccia, a cui è stato rivolto un caloroso saluto da Gianluca Ginoble, cresimato proprio dall’arcivescovo di Lecce quando era vescovo della diocesi di Teramo- Atri.