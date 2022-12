Lecce in lutto per Pippi Nocco: morto il commerciante dei "liquori". La sua una bottega storica in centro

Lecce in lutto: è morto Pippi Nocco, il titolare della storica enoteca in centro storico. Il commerciante conosciutissimo in città è morto questa notte, 19 dicembre, lasciando un vuoto nei vicoli del centro storico. La sua era una "piccola" bottega di famiglia ma fornitissima: da lui oltre alla chicchiera con i clienti e amici che frequentavano il suo locale, si potevano degustare vini e liquori, spesso in compagnia di amici. Una tappa fissa, forse ancor prima che i locali del centro storico entrassero nel tour della movida notturna. Da lui si andava a bere a tarda sera, già perché la scelta era molto ampia, e garantiva sia la vendita al dettaglio che all’ingrosso.

«Questa notte insieme a te vola via un pezzo della storia di lecce e della vita di tutti - si legge nel post sulla sua pagina facebook - Il tuo sorriso dietro quel bancone sarà un dolce ricordo per noi. Verrai sempre ricordato per la tua gioia, per i tuoi aneddoti e per le tue famose frasi.

Ti promettiamo che il tuo nome e la tua storia andrà avanti e ci impegneremo, ogni giorno con gioia e dedizione, nel lavoro proprio come ci hai insegnato tu. Ciao Mesciu Pippi… sulla fascia anche lassù».