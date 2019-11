Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna. Scatta l'inchiesta per omicidio stradale

Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 08:58

Investita da un'auto in via Lupiae, a Lecce : non ce l'ha fatta l'anziana di 81 anni coinvolta in un incidente mentre stava attraversando la strada nel tratto tra via Pitagora e via Saponaro, ieri sera. Alla guida dell'utilitaria bianca, un'altra donna, M.B.M, 58 anni, di nazionalità straniera, che ha asserito di non aver visto sopraggiungere l'81enne: «E' caduta dal cielo», avrebbe detto ai vigili e ai medici del 118 accorsi sul luogo dell'incidente.La donna è stata soccorsa dal personale del 118, che ha provveduto al suo trasporto all'ospedale Vito Fazzi, ma non ha retto al colpo ricevuto ed è deceduta un'ora dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.M.B.M è stata denunciata per omicidio stradale, un atto dovuto dopo la morte dell'anziana. La donna è risultata negativa sull'assunzione di alcol e stupefacenti.