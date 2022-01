Suv alle fiamme questa notte a Lecce. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle 2 circa in Piazzale Milano per spegnere l'incendio che ha interessato una Huyndai Santa Fe di proprietà di PG del 1969. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona interessata dell’evento. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.