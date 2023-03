Gara mini-enduro: giornata finale del campionato regionale. Sfide e musica all'antistadio

Entra nel vivo il campionato regionale e il primo trofeo RS Riders Support di mini enduro, con l’organizzazione di RS Rider Support e la S.A.C.E. di Spongano. Da questa mattina alle 9.30 a Lecce, presso i campetti minori (antistadio) dello stadio comunale di Lecce in via Giovanni Paolo II, ha preso il via la gara che vedrà la premiazione finale alle 16.30 tra, musica, food and beverage, espositori del settore.

Un'occasione per gli appassionati dello sport che potranno mostrare le loro abilità durante la competizione. All'evento è presente presenti il Ducati Riders Club Lecce e Brindisi, che ha datol'opportunità al pubblico di ammirare le splendide rosse di Borgo Panigale.