Corse, orari e personale: i treni delle Fse tarati su un Salento di 15 anni fa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre il Salento rischia un’altra estate di disagi - con le marine che restano tagliate fuori dai collegamenti ferroviari nei giorni festivi -, si scopre che il sistema di trasporti rimane fermo a quasi quindici anni fa. Orari, numero di corse, tratte, personale: tutto è tarato su un Salento che non c’è più, su un Salento che non aveva i flussi turistici e le esigenze di oggi.«Lavoriamo con una programmazione di orari e turni che risale al 2004 - conferma Giovanni Conoci, segretario di Fit- Cisl Lecce. Il documento su cui si basa la programmazione di orari e turni di autobus e treni risale a quasi 15 anni fa, quando il Salento non aveva ancora avuto questa esplosione del boom turistico: è evidente che quei servizi, pensati tanti anni fa, ora sono del tutto inadeguati».E se ne stanno accorgendo, sulla propria pelle, da una parte i turisti e dall’altra gli operatori, che da anni chiedono ad alta voce un sistema di trasporti che possa accompagnare e sostenere la crescita del settore dell’accoglienza. Finora le Fse si sono limitate - per fare fronte alle proteste del territorio - a mettere delle toppe strada facendo: nell’agosto del 2016 sono stati istituiti dei treni domenicali (ma utilizzando vecchie littorine degli anni ‘70) e nell’agosto del 2017 niente treni per i festivi ma solo più linee di autobus. In entrambi i casi le corse aggiuntive sono arrivate ad estate inoltrata e comunque senza soddisfare a pieno le richieste. Sul 2018 pende ancora un grande punto interrogativo. Trenitalia ha fatto sapere che assicurerà delle corse festive almeno per le marine, ma tutto si deciderà nell’incontro del 28 maggio tra l’azienda e la Regione Puglia, che pure - attraverso le parole dell’assessore ai Trasporti Antonio Nunziante - ha fatto sapere che il Salento sarà la priorità e che l’obbiettivo minimo è quello di attivare almeno 10 nuove corse verso il mare.