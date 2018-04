Aperta “Externa", la fiera nazionale dell’arredo degli spazi esterni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aperto i battenti a Lecce “Externa - Fiera Nazionale dell’Arredo degli Spazi Esterni” presso il centro espositivo "Lecce Fiere" in piazza Palio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 fino al 1 maggio. A tagliare il nastro della 9° edizione ieri, i rappresentanti istituzionali territoriali: Carlo Salvemini sindaco del Comune di Lecce, Paola Mita vicepresidente della Provincia di Lecce, Alfredo Prete presidente della Camera di Commercio di Lecce, Corrado e Francesco Garrisi organizzatori di Externa.Con oltre 80 aziende del comparto outdoor, Externa è la più importante rassegna del Sud Italia sull’arredamento da esterni e si conferma, anno dopo anno, punto di riferimento del settore e strumento di promozione per le aziende. Basti pensare che l'edizione 2017 ha registrato la presenza di oltre 20 mila visitatori. Nell’importante bacino del Mezzogiorno si impone come vetrina per le ultime novità, indicatore delle tendenze di un mercato in continua evoluzione e come momento d’incontro tra domanda e offerta.Grazie ad una struttura su un unico livello, al visitatore si aprono le porte di 10.000 mq di spazio espositivo suddiviso in padiglioni tematici. Quattro le macro aree: Giardino, Città, Spiaggia e Acqua. Un vero e proprio universo espositivo vasto, completo, ordinato, dove scoprire e soddisfare le esigenze di un settore che cambia, si evolve, che presta sempre più attenzione ai particolari, alla funzionalità, alla qualità degli elementi, in cui trovare il meglio degli articoli per l’outdoor living, per il verde pubblico, l’illuminotecnica, la segnaletica, arredi e attrezzature per spiagge, stabilimenti balneari, piscine, vasche idromassaggio e mini spa. Tante le novità e le proposte 2018, tutte rispettose dell’ambiente, abbinate al design contemporaneo in base alla nuova concezione degli spazi moderni, alle nuove tecnologie, legate ai materiali più avanzati e alle tendenze più recenti.Sempre più eleganti nel design e tecnologici nei materiali, i mobili per l'esterno sono elementi "intercambiabili" che possono stare fuori o dentro casa. Protagonisti i materiali plastici, l'intramontabile teak e i tessuti idrorepellenti. La cultura green è sempre più imperante. A guardare le ambientazioni messe in mostra al Salone del Mobile di Milano risulta davvero difficile stabilire la linea di confine tra Outdoor o Indoor in modo univoco. Nascono come mobili per l’esterno, ma la cura del design, la sperimentazione di forme e il comfort che li caratterizzano ne fanno pezzi di pregio adatti anche per l’interior. Intrecci, colori chiari, tessuti impermeabili ad alta resistenza e soprattutto le forme sempre più eleganti, non hanno nulla da invidiare alle altre tipologie di arredi, tendenza che si lega concetto dell’abitare nella natura che rende la vita più confortevole e sana.Le tendenze outdoor 2018 fanno rima con semplicità, eleganza e comodità. Li chiamano elementi ‘quattro stagioni’ perché consentono di vivere gli spazi all’aperto anche quando non c’è il sole. Contemporanei e dallo spirito nomade, gli arredi outdoor si trasportano facilmente dall’interno della casa in giardino o a bordo piscina. Parola d’ordine per il 2018 è il mix and match di materiali e finiture resistenti alle intemperie ma gradevoli al tatto. Per dare ai mobili jolly la giusta cornice, esistono strutture pensate come stanze all’aperto. Le moderne pergole bioclimatiche, grazie al tetto a lamelle orientabili e alle pareti in vetro sono in grado, in caso di pioggia o vento, di assicurare il comfort tutto l’anno.I colori vitaminici che hanno tenuto banco nel 2017 lasciano il posto a tonalità più neutre e discrete: bianco, panna, beige, color corda, sono affiancati dal grigio, marrone, dal colore naturale del legno. Non c’è rischio di monotonia grazie agli equilibri perfetti e da “spruzzate” di nuance più vivaci che trovano concretizzazione nei complementi di arredo e negli accessori come cuscini, lampade, pouf. Lanterne in vetro soffiato, sedie con ironici riccioli o dalle trame lavorate a mano diventano protagoniste e non sfigurano nell’ambiente domestico neppure i tessuti tecnici pensati per resistere alle intemperie. Poltroncine e divani ‘in rete’, caratterizzati da morbidi intrecci, sono progettati per essere visivamente permeabili e stanno bene anche sul terrazzo, senza ostacolare la vista sul panorama. Un perfetto equilibrio tra design, creatività e innovazione.Importante main sponsor quest’anno è Deghi Spa azienda salentina e-commerce specializzata nella vendita di prodotti per l'arredamento del bagno, del giardino e di interni tra le più note d’Italia.Forte dell'esperienza maturata nelle passate edizioni, del grande apprezzamento delle istituzioni locali e del costante aggiornamento ai principali trend di mercato, la manifestazione promuove e favorisce le economie del territorio, affiancando all’esposizione “Meet Externa”, spazio nato per incentivare e coadiuvare il confronto e lo scambio di best practices tra i principali attori del settore e anche quest’anno punta sulla formazione con dei laboratori formativi totalmente gratuiti tenuti da ospiti illustri.- il 30 aprile “Onde d’urto” a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce (10.30- 18.30)- il 30 aprile Workshop tenuto dal Raff­aele Nocera, dottore commercialista, dalle 10.30 alle 12.30: “Persuasione nella vendita. Come attrarre le persone a sé” e dalle 15.30 alle 17.30 “Tecniche di chiusura per vendere con successo. Atteggiamenti e comportamenti vincenti”. Costo singolo incontro 30 euro, entrambi 50 euro. Numero chiuso a 40 partecipanti (info@externaexpo.it).Oggi giornata formativa a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce all’interno della fiera: dalle 10.30 alle 18.30 incontri con i maestri internazionali del paesaggio, con Stefano Passerotti lezione sul paesaggio dal titolo “Onde d'urto”. Interventi di Rosario Centonze, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce, Rita Miglietta, Assessore alle politiche urbanistiche e strategiche del Comune di Lecce, Rita Accogli, Società Botanica Italiana, Direttivo Sez. pugliese Università del Salento. L’incontro prevede crediti formativi riconosciuti dall’ Ordine professionale.All’interno del tema “della progettazione paesistica e delle infrastrutture verdi” gli organizzatori vogliono sottolineare il ruolo che il Dottore Agronomo e Forestale sta assumendo quale professionista, per competenze e professionalità, determinante per una completa e moderna progettazione territoriale. Saranno esaminati, dagli autorevoli relatori presenti, dei casi concreti di corretta e moderna progettazione paesaggistica.Nella sessione pomeridiana, alle 14.00 si riparte con gli interventi di Acer, presentazione della Mostra Città per il verde il Verde Editoriale Milano e l’Ordine degli Agronomi di Lecce con La professione dell’Agronomo per la progettazione degli spazi verdi e giardini di qualità, il Bonus verde. Chiusura dei lavori ore 18.30.Oggi si tiene anche il workshop del dottore commercialista Raff­aele Nocera, dalle 10.30 alle 12.30: “Persuasione nella vendita. Come attrarre le persone a sé”. Dalle 15.30 alle 17.30 “Tecniche di chiusura per vendere con successo. Atteggiamenti e comportamenti vincenti”. Costo singolo corso 30 euro, entrambi 50 euro. Numero chiuso a 40 partecipanti (info@externaexpo.it).Externa è organizzata dall’associazione di promozione sociale Green Project con il patrocinio di: A.r.p.t.r.a., Accademia Dei Georgofili, Camera Commercio I.A.A., Cna, Collegio Degli Agrotecnici E Agrotecnici Laureati, Collegio Dei Geometri E Dei Geometri Laureati, Comune di Lecce, Confartigianato Lecce, Confcommercio Lecce, Confindustria Lecce, Inu, Ordine Degli Architetti, Ordine Degli Ingegneri, Ordine Dott. Agronomi E Dei Dott. Forestali, Provincia di Lecce, Università del SalentoOrari apertura: tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30. Info e biglietto omaggio scaricabile su: www.externaexpo.it