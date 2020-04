City Nature Challenge, ma dalla finestra: Lecce concorre alla sfida internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecce in corsa per il City Nature Challenge organizzato dal Wwf e che si svolgerà da venerdì 24 aprile a lunedì 27 aprile. Fotografa la “natura dalla finestra” e fai vincere la tua città. City Nature Challenge, la competizione amichevole e internazionale che vede sfidarsi diverse città nel mondo nella raccolta di immagini e informazioni sulla biodiversità del proprio territorio, cambia modalità - visto l'isolamento da coronavirus - ma non si ferma.Lo scorso anno, centinaia di persone in tutto il mondo hanno scandagliato passo passo la propria città, alla ricerca di piante e animali di ogni specie. Da soli o in gruppi organizzati, complice il risveglio della natura con la primavera, sono stati fotografati infiniti esemplari ampliando così la conoscenza sulla biodiversità presente in città.Per questa seconda edizione, a causa delle necessarie restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, le partecipate escursioni all’aperto in stile “Bio-Blitz” non sono possibili ma, i veri amanti della natura sanno sempre dove scovarla e la particolare competizione, proprio per questo, diventa ancora più ardua e stimolante.Balconi e verande, aiuole all’angolo della propria casa o alberi davanti alla finestra, ostinate piante che crescono tra le crepe dei muri esterni, il vaso di geranio sul davanzale, è tutto valido. Anche questa è “Natura in città”, anche così è possibile rilevarne il livello di biodiversità, prenderne coscienza e, magari, adottare buone pratiche per incrementarla.In Italia, a contendersi la vittoria, oltre a Bolzano, Merano, Ostuni, Cisternino, Trinitapoli, Napoli, Trento, Catania, Taranto, Trieste, Massa Lubrense, c’è anche Lecce che, grazie al coordinamento del WWF Salento, chiama a raccolta gli amanti della natura per prendere parte ai “Bio-Blitz”, quest’anno, in versione “dalla finestra”.La competizione, promossa dal Museo di Storia naturale di Los Angeles e dall’Accademia delle scienze della California nell’ambito della Citizen Science, prevede di scattare quante più foto possibili di qualsiasi tipo di specie vivente, utilizzando l’applicazione Natusfera così da caricare e condividere le osservazioni che, in seguito, verranno vagliate da una giuria competente.L’appello è dunque rivolto a tutti i leccesi, che potranno caricare le proprie foto sull’applicazione Natusfera da venerdì 24 a lunedì 27. Dal 28 Aprile al 3 Maggio si procederà all’identificazione delle specie mentre il 4 Maggio verranno comunicati i risultati.Il Wwf Italia e Green Smile di Catromediano (Lecce) hanno reso disponibili alcuni premi, che saranno assegnati a livello nazionale, ai cittadini più attivi ed entusiasti.Per scaricare l’applicazione Natusfera: https://natusfera.gbif.es/ Per unirsi al gruppo di Lecce: https://natusfera.gbif.es/projects/cluster-italia-lecce-cnc-2020