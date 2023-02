In casa per rubare vasi antichi: ladro sorpreso dai carabinieri e arrestato

Sorpreso a rubare vasi antichi in terracotta e decorazioni in ottone all'interno di un'abitazione: in arresto un 42enne a Cavallino, sorpreso sul fatto ieri pomeriggio dai carabinieri.

L'allarme del proprietario



L'allarme alle forze dell'ordine è stato lanciato dallo stesso proprietario dell'immobile. I militari intervenuti sul posto hanno individuato il presunto ladro mentre tentava di darsi alla fuga ancora in possesso degli oggetti trafugati. Il 42enne denunciato è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto ai domiciliari.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.