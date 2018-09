La gita in barca finisce male: salvati tre imprenditori salentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura ieri sera nel Canale d'Otranto dove tre salentini hanno lanciato l'sos per un'avaria a bordo. Carlo Quarta, Emiliano Inguscio e Simone Acquaviva sono i tre imprenditori molto conosciuti nel Salento che hanno rischiato di affondare mentre rientravano dopo una giornata in barca all'Isola di Fanò. I tre stavano percorrendo il Canale d'Otranto quando intorno all 19 il natante - una barca di 26 piedi- ha iniziato a imbarcare acqua fino a bagnare i quadri elettrici spegnendo il motore e i tre si sono visti costretti a chiamare i soccorsi.A recuperarli sono stati alcuni amici che li hanno soccorsi rimorchiando la barca fino alla costa. La traversata, che era servita proprio a valutare la tenuta del natante, sarebbe stata rovinata da una guarnizione danneggiata.