Frontale sulla Lecce-Melendugno, feriti in tre

Terribile schianto poco fa sulla provinciale che collega Lecce a Melendugno. Due le auto coinvolte: una Mini Cooper e una Volvo. I due mezzi sono entrati in collisione all'ingresso all'ingresso del paese: ad avere la peggio è stata la Mini Cooper, mentre la Volvo per la violenza dell'imptto è finita nella campagna circostante.

Tre gli occupanti dei mezzi. Per uno di loro, rimasto intrappolato tra le lamiere, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che lo hanno aiutato a lasciare l'autovettura. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Meno gravi le condizioni degli altri due passeggeri, uno dei quali è stato accompagnato all'ospedale di Casarano.

Ultimo aggiornamento: 19:36

