Con l'auto contro un traliccio, paura per un ventenne

Pericoloso incidente in serata a Lecce nei pressi di via Vecchia Carmiano. Un ventenne a bordo di una Ford Fiesta è andato a schiantarsi contro un traliccio dell'energia elettrica che si trova all'incrocio tra via Paone e via Lecciso. Il giovane è letteralmente entrato con la sua auto nel traliccio e per estrarre il mezzo c'è stato bisogno dell'aito dei vigili del fuoco. Fortunatamente il conducente è uscito dall'auto illeso ma l'incindente ha creato un certo panico tra gli abitanti per paura che si interrompesse la fornitura di energia elettrica. Sul posto anche la Polizia munucipale e i tecnici dell'Enel che hanno messo in sicurezza il traliccio.