Continuano gli incidenti in provincia di Lecce. Intorno alle 21 un altro drammatico schianto tra una moto e un’auto lungo la Provinciale che collega Lecce a San Pietro in Lama, all’altezza del ristorante Antica Rudiae. I due ragazzi a bordo della moto, sulla trentina, entrambi di Lequile, sono in gravi condizioni al “Fazzi”: lui in Rianimazione con prognosi riservata, lei con politraumi.

