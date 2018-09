Schianto in moto sulla statale Due ragazzi in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia di trentenni residenti a Taranto a bordo di una moto di grossa cilindrata è stata ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale SS. Annunziata a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica a Martina Franca, sulla statale 172, in direzione Taranto. La coppia, stando a quanto riferiscono i testimoni, viaggiava in direzione Taranto e si sarebbe scontrata con la propria moto, una Suzuki, contro un furgoncino che viaggiava nella medesima direzione ma che stava per svoltare a sinistra, nella traversa che porta alla pizzeria Villa Bacco. Il conducente del furgoncino, un Piaggio, è praticamente illeso, mentre sono gravi le condizioni dei trentenni, trasportati d'urgenza all'ospedale tarantino.