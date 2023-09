Incendio nel biotunnel dell'impianto per i rifiuti: vigili del fuoco a lavoro per tutta la notte

Incendio nel biotunnel dell'impianto di biostabilizzazione dei rifiuti: paura a Cavallino.

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Lecce sono impegnati con diverse squadre nello spegnimento di un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di circa 2.500 metri quadri, adibito alla biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato. Il capannone ospita 14 biotunnel, di cui uno interessato dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento

L'allarme è scattato dalle 16. A Cavallino sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco con autobotte, autoscala e automezzo per la protezione delle vie aeree.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. Da stamattina, invece, sono in corso le operazioni di bonifica della zona a l’accertamento delle cause che hanno generato il rogo.