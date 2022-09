Capossela, dj set e spettacoli teatrali: cosa fare stasera in Puglia

Nonostante la fine di agosto, proseguono concerti, dj set ed eventi teatrali in Puglia. A Lecce tra Guagnano e il Cotriero (Gallipoli) serate musicali, a Bari, invece, c'è Vinicio Capossela. Ecco cosa fare questa sera (1 settembre) in Puglia.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Arci Rubik di Guagnano ospita oggi il musicista salentino Feliciano Montagna che presenterà il suo ultimo lavoro “Essential Groove”, con la partecipazione di Essential Band. È il trio composto da Matteo Resta (basso elettrico), Alberto Zacà (chitarra elettrica) e Marco Chiriatti (vocoder e sax soprano). Appuntamento a partire dalle ore 22, sempre nella sede di in via Cellino, al 5. Ingresso gratuito riservato ai soci Arci.

La Feliciano Montagna & Essential Band è una formazione nata a supporto del progetto solista del batterista che ha dato il nome al gruppo musicale.

Già presenti nel disco “Essential Groove”, i tre musicisti accompagnano il batterista e contribuiscono allo sviluppo stilistico del suo repertorio, proponendo un audace sound che attinge a piene mani da funk e nu-jazz. I suoni elettronici e le atmosfere ricercate dell’album si arricchiscono così dell’energia della performance live, dell’impatto dei potenti ritmi batteristici e delle estemporanee tessiture armoniche e melodiche della band.

Continuano gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. A partire dalle 18.30 di oggi appuntamento con il live di “Quei Tipi Sinistri” con il loro carico di energia, gli attraversamenti musicali e i rifacimenti mai banali suonati “a tutta birra”.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Cala il sipario questa sera sul 19° Festival internazionale della fisarmonica, città di Massafra “Terra delle Gravine” che, per una settimana, ha visto avvicendarsi, nelle varie location scelte dagli organizzatori, artisti affermati a livello internazionale. L’evento, organizzato dalla associazione “Agorà onlus Aps Massafra” centro stabile di arte & cultura, negli anni è diventato un punto di riferimento nell’agenda degli appuntamenti culturali della città di Massafra. L’organizzazione, guidata dal maestro Antonello Tannoia, quest’anno è stata attiva nel contribuire alla promozione e all’incentivazione del messaggio musicale, soprattutto nei ragazzi, affinché se ne comprenda la valenza formativa. Ed è dedicata ai giovani la chiusura di questa sera, alle 20,30 nella piazza d’Armi del Castello Medievale. Il palcoscenico sarà tutto dell’Orchestra giovanile Agorà che proporrà lo spettacolo teatrale e musicale dal titolo “Mio adorato ti racconto… una lettera”; voci recitanti Lina Penna, Rosa Cioffi, Angelo Sisto e Luigi Carone, canta Debora Cisternino.

Ultimo appuntamento con il cinema all’aperto di “Largo ai film” a Mottola che chiuderà la terza edizione con “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Al via a Brindisi il programma allestito nell'ambito delle festa patronale: oggi, infatti, alle ore 20.30, Stefano Miceli e Luca Ward propongono uno spettacolo tra teatro e musica nella location suggestiva del porto. L’evento, intitolato “L’elmo e la croce”, si svolgerà su di una piattaforma galleggiante di fronte a piazza San Teodoro.

Sarà inaugurata questa sera a Fasano l’installazione ambientale in luce al neon “New Wave” di Kings, duo artistico costituito da Daniele Innamorato e Federica Perazzoli. L’opera, ospitata all’interno del circuito Panorama Off Puglia 2022, sarà visibile al pubblico da Largo Seggio nelle notti dall’1 al 4 settembre

Proseguono a Mesagne gli appuntamenti del cartellone estivo allestito dall’Amministrazione comunale. Alle ore 21, nel centro storico, prende il via la prima serata, della prima edizione, dell’‘Elettronic heart festival’, con la direzione artistica dei Chromophobia.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

In occasione del Talos Festival, alle ore 21 a Ruvo di Puglia, in piazzetta Le Monache, spazio al cantautore Vinicio Capossela, il maestro della fusione fra generi e tradizioni musicali diversi. L'ingresso prevede il biglietto, posti numerati, in vendita su Dice.fm e TicketOne.it.

Musica antica ed elettronica: un viaggio musicale nel tempo e nello spazio per l'Alba di Note, il festival di Monopoli che si terrà nell'incantevole Cala Portavecchia con ingresso gratuito. Si inizia alle ore 20.30.

A Rutigliano si terrà, in piazza Colamussi alle ore 21, il concerto di Stefania Dipierro, una delle vocalist più note del panorama jazzistico italiano. Lo stesso rientra nella programmazione di Vicoli Jazz. Per info 320/9041602. Ingresso gratuito.