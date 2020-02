Il saio c'è, la tutina anche: ecco il salentino “Achille Lauru”

Ultimo aggiornamento: 17:49

LECCE - Non poteva mancare, anche in salsa salentina, la parodia di Achille Lauro. Il rapper, la cui apparizione al festival di Sanremo coperto da un saio e poi da una tutina trasparente, il tutto firmato Gucci, è stato di certo uno dei momenti più chiacchierati della serata. Ed eccolo tradotto in Achelle Lauru (tradotto: Achille l’altro).L'artefice del meme è Pasquale Zonno dei Party Zoo Salento, famoso per le sue apparizioni, sempre sul pezzo.