Il penalista rapinato: «Ho avuto paura per i miei figli e per mia moglie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vi do tutto quello che volete. Non entrate in casa. Ci sono i bambini. Per favore». L'appello lanciato dall'avvocato Antonio Savoia ed ignorato dai rapinatori che l'altro ieri sera lo hanno bloccato nel parcheggio della sua villa di Trepuzzi.«No. Gli offerto le chiavi della Porsche, il denaro che avevo portato dallo studio ma non c'è stato nulla da fare. Da subito mi hanno chiesto di aprire la cassaforte».«Certo. Quando ho cercato di farli desistere, quando ho detto che si stavano comportando male mi hanno risposto di non perdere tempo in chiacchiere, di sbrigarmi. E senza mezzi termini uno di loro ha aggiunto che mi avrebbe sparato un colpo di pistola alla testa se fosse scattato l'allarme».«Sì. Ma non per me, per i miei figli e per mia moglie. Abito in quella villa da dieci anni, non ho mai avuto problemi».«Si sono affacciati sulla porta quando mi hanno sentito parlare. Mia figlia ha lanciato un grido di terrore. Ho cercato di tranquillizzarli dicendo di non preoccuparsi, che non stava succedendo nulla di grave e che sarebbe finito tutto molto presto. Uno di loro ha detto a mia moglie, in italiano perfetto: Stia calma signora che non le succede nulla. Li hanno fatti stendere a terra, a mia moglie hanno preso il Rolex portato al polso. Sono stati minacciosi, facevano paura, inutile negarlo, ma per fortuna non sono stati violenti».«Sì, ma poca cosa. L'importante che non siano stati toccati i miei figli e mia moglie».«Non saprei, in quei momenti non ti rendi conto del tempo che passa».«Non so spiegarmelo. Ripeto, abito in quella villa da dieci anni e non mi è successo mai niente».«Rifiuterei senza alcuna esitazione. Fermo restando il principio che qualsiasi cittadino ha diritto ad essere difeso, bisogna valutare anche le questioni di opportunità: se la vittima è un amico o un caro collega viene meno la serenità».E.M.