Salvò la sua padrona dall'annegamento in Salento: Giulio vince il premio “Indivisibili” su Rai Uno

Aurelia Trianni di Racale e il suo pastore tedesco Giulio vincono la seconda edizione di “Indivisibili”, il concorso per gli animali e i loro inseparabili padroni in onda nella trasmissione “Italia Sì”, condotta su Rai Uno da Marco Liorni. La premiazione è avvenuta in diretta pochi minuti fa.

A colpire i giudici è stato non solo il rapporto simbiotico tra Giulio e Aurelia, ma anche la storia che li ha visti protagonisti la scorsa estate e che, dopo il racconto sul Nuovo Quotidiano di Puglia, è diventata virale fino ad essere ripresa anche dalle tv nazionali. Era il 16 luglio e Aurelia e Giulio avevano raggiunto l'Eden AgriBeach di Pescoluse, spiaggia attrezzata per ospitare anche i cani, per trascorrere qualche ora al mare. Aurelia, distesa sul materassino per un momento di relax, non si era accorta che la corrente la stava spingendo al largo. «Quando me ne sono resa conto - aveva raccontato - ho quasi iniziato ad avere una crisi di panico. Ma mi è bastato volgere lo sguardo verso la spiaggia e incrociare quello di Giulio.

Lui si è subito tuffato, mi ha raggiunta e mi ha portata a riva grazie al guinzaglio che aveva al collo e che fortunatamente non avevo legato dall'altro capo. Se non ci fosse stato lui, non so come avrei reagito: avere un attacco di panico con l'acqua alta, come mi è già successo un'altra volta, non è un'esperienza piacevole ed è molto rischioso».

Qualche settimana fa, Giulio e Aurelia avevano conquistato la finale di “Indivisibili" insieme a Jacopo (in compagnia dei suoi due ratti Dunphy e Pritchett) e ad Agnese (con il suo gattone Lennon). Questa sera la giuria, composta dal luogotenente dei carabinieri Fabio Tassinari, accompagnato in studio dalla mascotte dell'Arma Briciola, e da Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi, ha deciso di premiarli.

Giulio, ormai a suo agio tra telecamere e microfoni, come una vera star ha ritirato il meritatissimo premio e ora si prepara a tornare a Racale insieme ad Aurelia per festeggiare con amici e parenti.