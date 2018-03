Giovane scomparso a Bari: rintracciato nel centro di Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appello per ritrovare il giovane era stato diffuso anche dalla redazione di “Chi l’ha visto”. Ma Vito Lamanuzzi, 21enne di origini baresi, che già da qualche giorno risultava scomparso dalla propria città e la cui scomparsa era stata denunciata dai propri familiari anche attraverso il programma “Chi l’ha visto”, si trovava poco lontano: il ragazzo è stato infatti rintracciato in giro per Lecce, nei pressi di via Duca degli Abruzzi.A ritrovarlo gli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce che lo ha riconosciuto dalla foto segnaletica. Il giovane era in buone condizioni di salute ed è stato portato in Questura dove è stato raggiunto dai propri familiari.