Giovane accoltellato in piazza: arrestati per tentato omicidio padre e figlio

Padre e figlio sono stati arrestati per tentato omicidio a Gagliano del Capo: si tratta di Salvatore e Trieste Antonio Savarelli, 24 e 47 anni, del posto. I due si sarebbero resi protagonisti di un'aggressione ai danni di un 28enne, con il quale poco prima avevano avuto un violento diverbio per futili motivi: lo avrebbero preso a calci e poi accoltellato al polmone destro e alla scapola destra, lasciandolo per terra agonizzante.Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, in piazza Falcone e Borsellino a Gagliano del Capo. L'allarme è stato dato dalla convivente della vittima, che si trovava con lui, e che ha chiamato il 118. Il giovane è stato trasportato all'ospedale "Panico" di Tricase in gravi condizioni: sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ora è ricoverato in Terapia intensiva, con prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.Nel frattempo i carabinieri della stazione locale, insieme con i colleghi dell'Aliquota operativa del Norm della compagnia di Tricase, hanno stretto il cerchio attorno ai Savarelli: i due si trovano ora in carcere.