Lutto nel calcio, addio a Gianni Di Marzio: allenò il Lecce e scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo

Lutto nel mondo del calcio italiano:all'età di 82 anni è morto Gianni Di Marzio. Ex allenatore del Lecce ma anche di Napoli, Catanzaro e Catania era noto per aver scoperto numerosi talenti. Su tutti Diego Armando Maradona ma anche un giovanissimo Cristiano Ronaldo in Portogallo. Durante la sua lunga carriera è stato dirigente e opinionista televisivo e radiofonico.

L'addio del figlio su Instagram: «Adesso vai da Diego così potrai allenarlo»

A dare l'annuncio su Instagram il figlio Gianluca. "Non ti dimenticherò mai, non ti dimenticheranno mai. E adesso vai da Diego così potrai finalmente allernarlo". Gianni Di Marzio era nato a Napoli l’8 gennaio del 1940. Soprannominato “il seminatore d’oro” per aver conquistato due volte il premio come migliore allenatore di ogni categoria, costretto a interrompere la carriera di calciatore troppo presto a causa di un infortunio.