Ultimo saluto a Davide: commozione e lacrime ai funerali del 28enne morto in un incidente stradale. Una chiesa gremita, un silenzio inquietante e carico di dolore, un sagrato stracolmo di giovani. Che si guardano, si stringono le mani, si abbracciano, si asciugano le lacrime, sono arrabbiati. "Anche questa volta Dio ha voltato le spalle" si legge in un manifesto appoggiato al muro della chiesa dove si sta celebrando l'ultimo saluto a Davide Papa, il 28enne gallipolino morto in un incidente stradale venerdì scorso.

Un grande applauso ha salutato il feretro all'uscita della Chiesa di fronte a quel mare azzurro e calmo, tanto amato dal giovane Davide. Ad officiare la celebrazione religiosa Don Gigi de Rosa rettore del santuario della Madonna del Canneto.