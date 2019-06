Gallipoli, incendio sulla costa: canadair in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vasto incendio di Macchia mediterranea e sterpaglia è divampato nel primo pomeriggio tra Punta della Suina e Lido Pizzo a Gallipoli, a ridosso della strada provinciale 215 che dalla località jonica conduce a Mancaversa, marina di Taviano. Per agevolare le operazioni di spegnimento compiute dalle cinque squadre dei vigili del fuoco accorse sul posto, si è reso necessario l'arrivo da Bari di un Canadair. Un secondo velivolo antincendio spegnerà gli ultimi focolai. A causa del forte vento di maestrale, le fiamme hanno creato non pochi timori tra i tanti bagnanti presenti. Non si registrano danni a cose o persone. Per precauzione il parcheggio di Lido Pizzo é stato fatto sgomberare.