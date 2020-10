Gallipoli, in dieci a bere birra nel circolo: 400 euro di multa

In dieci a bere birra in barba ai divieti: nella mattinata di eiri gli agenti della squadra amministrativa del Commissariato di Gallipoli, impegnati nel controllo sull’effettiva attuazione delle disposizioni anti-covid, hanno sanzionato il presidente di un circolo privato ricreativo che teneva aperto il suo locale in via Lecce nonostante le nuove norme.

All’atto del controllo, gli agenti hanno identificato, all’interno del circolo e nelle immediate vicinanze, una decina di persone, alcune di queste intente a bere birra.

Pertanto, al presidente del circolo è stata comminata la sanzione di 400 euro oltre alla chiusura immediata dell’attività.

Ultimo aggiornamento: 10:40

