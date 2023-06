Nuovo corso ad alta tensione in provincia di Lecce per Forza Italia. Contro la riorganizzazione del partito affidata nel Salento al deputato azzurro Andrea Caroppo, ora si scaglia Vincenzo Barba. All’ex senatore il coinvolgimento di Giovanni De Marinis nella fase di “maquillage” voluta da Caroppo non sembra essere andato giù. E a margine delle Giornate di tesseramento programmate anche in riva allo Ionio sabato e domenica scorsi, ora attacca.

Il senatore Barba



«Miracoli del pressappochismo, della faciloneria, dell’opportunismo, della megalomania, delle miserie umane insomma - tuona Barba - A Gallipoli Forza Italia esiste, esiste eccome. Ha una sede cittadina, un coordinamento, un coordinatore, elettrici ed elettori che non mancano di far sentire il loro apprezzamento in ogni tornata elettorale, simpatizzanti e sostenitori sempre presenti quando ci sono da organizzare incontri, manifestazioni, iniziative, comizi. A Gallipoli per Forza Italia c’era e c’è – salvo direttive diverse, a noi sconosciute - Vincenzo Barba, con tutto il rispetto per l’amico Andrea Caroppo e per il fido Sancho Panza De Marini» affonda il colpo l’ex senatore.

La replica



A stretto giro la replica nel neo numero uno della segreteria provinciale del partito, Caroppo. «Da qualche settimana sono stato nominato commissario provinciale di Forza Italia con l’obiettivo di rilanciare l’attività del partito in tutti i comuni della provincia di Lecce - fa chiarezza il deputato - In questa direzione ho inteso coinvolgere in un’assemblea provinciale tutti coloro che si sono spesi per anni per il partito e quanti hanno manifestato la volontà di farlo per il futuro». Dunque un invito alla collaborazione: «I frutti che abbiamo raccolto da questi primi passi sono ottimi come dimostra la grande partecipazione riscontrata nelle giornate del tesseramento anche nella nostra provincia - chiosa Caroppo - La collaborazione, la passione e l’impegno di ciascuno sono fondamentali, oltre ogni personalismo, e chiunque, a partire da Gallipoli, si sia iscritto e si voglia attivare per il rilancio dell’attività politica sul territorio è ben accetto e troverà spazio nel nostro partito».