«Non credo che con atti vili ed intimidatori si possano oscurare i risultati raggiunti in dieci anni di amministrazione». Un atto vandalico ai danni dell’auto del sindaco di San Donato Ezio Conte. Il gesto sarebbe stato compiuto, secondo il primo cittadino, sabato sera, in concomitanza con l’appuntamento promosso dal suo gruppo politico “Libertà” per il resoconto dell’attività amministrativa degli ultimi 5 anni e la presentazione del nuovo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, Cesare Taurino.«Chi ha compiuto quel gesto è una persona che vuol far tacere la mia voce e quella della mia squadra che ringrazio per avermi accompagnato in questo percorso politico e istituzionale a volte tortuoso ma sempre nell'interesse dei cittadini e della comunità tutta – commenta Ezio Conte - adesso ricominciamo a lavorare in vista delle prossime elezioni comunali, certi che Cesare Taurino, che conosce e ama il suo paese e la sua gente perseguirà obiettivi ambiziosi per la crescita e lo sviluppo e ne aggiungerà degli altri nuovi ed innovativi. A chi si è macchiato sabato sera durante il comizio di quel gesto vigliacco e stupido dico che ci si arricchisce con il dialogo e il confronto e non con la stupidità», conclude Conte.