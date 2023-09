Evasione fiscale, chiesti 4 anni di carcere per Mirko Vucinic. Sentenza a ottobre

Il pm invoca 4 anni di carcere e una maxi confisca per l’ex calciatore di Lecce, Roma e della Juve, Mirko Vucinic, imputato di evasione fiscale. La difesa, sostenuta dall’avvocato Antonio Savoia, discute tre ore e chiede l’assoluzione: «Vucinic viveva realmente ad Abu Dhabi, dove giocava».

Mirko Vucinic e l'evasione fiscale: sentenza il 19 ottobre

La sentenza del processo che si sta celebrando dinanzi al giudice monocratico Valeria Fedele, sarà emessa il 19 ottobre quando si terrà l’ultima udienza fissata per le repliche del pubblico ministero che sostiene l’accusa, Massimiliano Carducci.

Evasione per 13 milioni secondo l'accusa



Il calciatore risponde di evasione fiscale, per un ammontare di circa 13 milioni di euro. Secondo l’accusa che si poggia su indagini condotte dalla guardia di finanza, lo sportivo avrebbe dovuto versare le tasse in Italia. La difesa, invece, sta cercando di dimostrare che Vucinic fosse “fiscalmente” residente negli Emirati Arabi Uniti, dal 2014 al 2017, con tutta la famiglia. Il periodo, cioé, in cui ha militato con l’Al Jazira Club.