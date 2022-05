Si candida alle elezioni universitarie, sul cartellone le disegnano una svastica: la denuncia di Udu

Sabrina Loparco è la candidata di Udu, movimento universitario notoriamente di sinistra, al consiglio nazionale degli studenti universitari. In Unisalento si voterà il 17, il 18 e il 19 maggio, di fatto tra due weekend. Nel frattempo, però, dall'organizzazione studentesca la denuncia, tramite i social, di un fatto increscioso: sul manifesto di Loparco è stata disegnata una svastica nazista (sulla fronte della ragazza) e le sono stati dipinti, con un pennarello, dei baffetti che chiaramente riconducono a Hitler. Su Instagram è stata lei stessa a raccontare l'accaduto, ricordando come il vandalismo non fa ridere, ma resta di una tristezza assoluta.

