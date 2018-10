Ecosistema urbano: Lecce sale di 14 posizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia. Lecce viene promossa e sale di 14 posizioni nel 25esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia del Sole 24Ore. I dati sono relativi all'anno 2017 e si basano su 17 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia).Il capoluogo salentino si ferma alla 63esima posizione su 104 con una percentuale del 50,05% su un ipotetico punteggio pari al 100% assegnato alle città rispettose dei limiti di Legge e in grado di assicurare livelli di buona qualità ambientale per tutti gli indicatori.Se nella classifica generale Lecce è 63esima, nella categoria Aria sale al 21esimo posto per quanto riguarda la qualità dell'aria con una percentuale del 23% sulla presenza del Biossido di azoto (No2). E' invece 37esima per la concentrazione di Pm 10 (21,5%) e 21esima con il 10% di presenza di Ozono (O3)Per quanto riguarda invece la categoria Acqua, il capoluogo salentino scivola al 72esimo posto per Consumi idrici domestici con una percentuale del 158%. E' invece 68esima per Dispersione della rete e 75esima per Capacità di depurazione.Nella categoria Mobilità si ferma al 39esimo posto tra le città medie (44 in tutto) con soli 14 passeggeri per abitanti nel trasporto pubblico; alto il tasso di motorizzazione con 68 auto per 100 abitanti che fa scivolare Lecce all'85esimo posto. Sale invece al 19esimo posto per la presenza Piste ciclabili calcolate su 100 metri per abitanti.Buona la posizione nella categoria Ambiente Urbano con un32esimo posto per Isole pedonali con la città che offre lo 0,40 metri quadrati per abitante contro i 19 alberi per 100 abitanti nella sezione Verde urbano (31esima posizione).Scivola in basso alla classifica – 99esimo posto – per l'Uso efficiente del suolo mentre è 51esima per presenza di impianti Solare termico e fotovoltaico su edifici pubblici.Infine nella cetegoria rifiuti è 49esima per la Produzione di rifiuti urbani pro capite con 499 chili di rifiuti prodotti per abitante. Per quanto riguarda la Raccolta differenziata invece Lecce passa al 47esimo posto con una percentuale del 58,2%.