Arrestato il medico che ha picchiato il paziente per strada

Ultimo aggiornamento: 17:50

È finito agli arresti domiciliari Vincenzo Refolo, il medico ripreso giovedì mattina dalla telecamera di uno smartphone mentre spintonava, gettava a terra e poi prendeva a calci davanti al suo studio di Calimera un paziente di 87 anni che si sorreggeva su una stampella. L'anziano è finito in ospedale dove è stato ricoverato con una progNosi di 20 giorni.Questo pomeriggio i carabinieri gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare ai domicliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Giulia Proto, su richiesta del procuratore capo Leonardo Leone de Castris e del sostituto Massimiliano Carducci.Risponde di lesioni aggravate dai motivi abietti e futili, il dottore Refolo. Ed aggravate anche dalla qualifica di pubbico ufficiale. La misura è stata chiesta dalla Procura dopo che nella gionata di ieri i carabinieri hanno depositatao l'informativa, contenente anche il filmato dell'aggressione, e la denuncia presentata dal paziente picchiato, Foca Bellotoma.Il video amatoriale ripreso da un automobilista che aveva parcheggiato poco distante lo studio del dottore Refolo, ha ripreso la discussione fra medico e paziente alla presenza di due altre persone. Toni accesi ai quali - lo mostra il video - il medico ha reagito con una spiunta che ha buttato giù l'anziano. E poi ha inferito prendendolo a calci.Intervistato dall'emettitente televisica TeleRama, Refolo ha sostenuto che quel paziente lo avesse colpito con la stampella quando si trovavano nello studio. E che fosse particolarmente arrabbiato poiché non era stata ritenuta vaida la ricetta che gli aveva prescritto giorni prima.L'episodio è stato stigmatizzato dal presidente dell'ordine dei medici, Donato De Giorgi, che lo ha segnalato alla commissione disciplina perché adotti un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione. E anche dal presidente della Regione, Michele Emiliano, dal direttore generale della Asl, Rodolfo Rollo e dal sindaco di Calimera, Francesca De Vito.