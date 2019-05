Due studentesse investite a Lecce: entrambe erano sulle strisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Ancora pedoni investiti a Lecce, dove nella mattinata di oggi due studentesse sono state vittime di due diversi incidenti stradale nel centro della città, per fortuna senza gravi conseguenze.Il fatto ancora più grave, però, è che entrambe le giovani stessero attraversando sulle strisce pedonali.Nell'incidente sulla circonvallazione, che ha bloccato il traffico per ore, una ragazza di 19 anni, F.M. è stata investita da un'auto che percorreva viale Japigia, all'altezza del comando di Polizia Municipale. A quanto pare a tradire entrambi è stato il semaforo verde (tanto per l'auto tanto per il pedone).Potrebbe esserci stato un tamponamneto invece all'origine dell'incidente avvenuto circa un'ora nei pressi del cimitero: una ragazza di 17 anni è stata investita lungo via San Nicola, nei pressi delle sedi universitarie da un'auto che a quanto pare era stata urtata da un'altra vettura. Anche qui la studentessa si trovava sulle strisce, frtunamente non ci sono state gravi conseguenze. La giovane è stata portata in ospedale per una Tac di controllo.