Marijuana, hashish e cocaina pronti per lo spaccio: scattano due arresti nel Salento

I militari della compagnia di Lecce e quelli della compagnia di Maglie hanno arrestato oggi due persone con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Lecce, è finito ai domiciliari il 48enne G.N., arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione radiomobile del Norm della Compagnia leccese. In casa dell'uomo, i militari hanno rinvenuto 76,2 grammi di marijuana, 21,3 grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione e a 1.160 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

A Maglie, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato A.P., 41 anni, sorpreso a detenere ben 1.404 grammi di “erba” e 45,5 grammi di hashish, insieme a 30 grammi di cocaina, il materiale per il confezionamento e 1900 euro in contanti. Anche per lui sono scattati gli arresti domiciliari.