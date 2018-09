Droga per la movida: 17 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polizia ha concluso un’operazione antidroga che ha interessato le zone della movida salentina, dove l’impiego di operatori under cover e il ricorso all’istituto dell’arresto ritardato per gli spacciatori hanno consentito di documentare la continuità dell’attività illecita.17 le persone straniere arrestate nel corso dell’attività condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato sotto la direzione della locale Procura della Repubblica e con il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Commissariato di P.S. di Gallipoli.Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in Questura a Lecce alle ore 11.30.