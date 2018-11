Traffico di droga e racket: 41 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiumi di droga, estorsioni e armi: 41 arresti. Sgominati alle prime luci dell'alba due gruppi criminali del Basso Salento, in particolare fra Tricase, Taurisanone Specchia.I carabinieri di Tricase, supportati dai reparti territorialmente competenti, insieme al Nucleo elicotteri di Bari e alle unità cinofile di Modugno, stanno eseguendo in queste ore 41 ordinanze di custodia cautelare (30 in carcere e 11 ai domiciliari) emessa dal gip del Tribunale di Lecce e richieste dalla Procura antimafia. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in concorso, estorsione, e detenzione illegale di armi. Gli indagati sono in tutto 55.L’operazione, ribattezzata “Short Message”, è stata condotta dai carabinieri della stazione di Specchia con il supporto del Nucleo operaivo e radiomobile ha documentato attività di due presunte associazioni dedite al traffico di droga proveniente soprattutto dall'Albania.