Intervento dei Vigili del Fuoco grazie a una gru: trasportata paziente di 175 chili, sospetto covid

Sembrano le scene di un film ma si tratta di un reale e delicato intervento attuato dai Vigili del fuoco questa sera a Gallipoli. In prima serata gli uomini del comando locale sono intervenuti in via Carlo Massa in un’operazione di soccorso.

Il trasporto tramite gru

I sanitari della ASL, in visita ad una donna affetta da grave obesità, probabilmente per effettuare un tampone, avendo accertati un bassi livello di saturazione, hanno chiamato il 118 per il trasporto in ospedale della paziente. Data la difficoltà di utilizzare la scala condominiale sono stati dunque allertati i pompieri, per prestare assistenza.

APPROFONDIMENTI LE IMMAGINI Paziente obesa di 175 chili trasportata in ospedale

Con un'autoscala hanno raggiunto il balcone e trasportato fino a terra la barella. Un’azione complessa quanto spettacolare che ha richiesto diverso tempo e lucidità, e che mette in evidenza ancora una volta il lavoro prezioso dei Vigili del fuoco.