Dal sindaco al vescovo: la gioia per la promozione del Lecce

La gioia ha contagiato tutti, persino il vescovo della città, monsignor Michele Seccia, che ha posato con la sciarpa giallorossa. Nonostante le origini barlettane il vescovo non ha esitato a sposare la fede calcistica locale.«Le vittorie inseguite, sudate, a lungo agognate sono sempre le più belle». Il sindaco si Lecce Carlo Salvemini si congratula con la squadra di casa sul suo profilo Facebook. «Grazie alla Us Lecce, ai tifosi - piccoli e grandi - che hanno riempito e riempiono il Via del Mare tutte le domeniche per questa meritata promozione.Possiamo dire, per una volta - e magari solo per un anno - di sentirci felici di essere cittadini di SERIE B 😊Avanti Lecce, la SERIE A ci aspetta!»Al coro gioioso per questo traguardo si unisce anche l’ex sindaco. «Basterebbe la strepitosa cornice di pubblico oggi al via del Mare - dice - a dimostrare quanto Lecce e il Salento meritino questo traguardo. 23 mila spettatori sono numeri incredibili per la Lega Pro, una categoria maledettamente complicata e che lasciamo senza rimpianti. Complimenti dunque al popolo giallorosso, che in questi sei anni ha vissuto amarezze a ripetizione. Complimenti a questa squadra di campioni e a mister Liverani, non era facile avere ragione di avversari molto attrezzati e blasonati. Entrano con pieno merito nella gloriosa storia giallorossa».