Ingegnere torna dal Brasile con moglie e figlio: tutti positivi, scatta la quarantena

Un'intera famiglia salentina positiva al coronavirus di ritorno dal Brasile: un ingegnere, la moglie e il figlio. E per tutti e tre scatta la quarantena nella loro casa di Copertino. Il risultato dei tamponi è di queste ore e la conferma arriva dall'Asl di Lecce. Gli accertamenti sono stati fatti in ospedale. Le condizioni dei tre non sono gravi.



Il Brasile è uno dei Paesi nel mondo più a rischio in questa fase: contagi in forte aumento e mortalità elevata. In questo caso la famiglia, appena rientrata nel Salento, si è autosegnalata e sono scattate tutte le precauzioni. La soglia di attenzione, nelle Asl pugliesi, rimane sempre molto alta. Ultimo aggiornamento: 21:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA