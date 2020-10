Positivi al Covid due fratellini: quarantena per una prima e una seconda media Galateo. Sopralluogo Asl

Sopralluogo della Asl di Lecce alla scuola media Galateo per due casi accertati di Covid-19 in due diverse classi, una prima e una seconda, frequentate da due fratelli. Positivo anche il padre dei due ragazzi, già da lunedì scorso. Entrambe le classi sono state poste in quarantena in via precauzionale, mentre alcuni genitori di alunni frequentanti altre classi, non interessate dal contagio, hanno preferito comunque non mandare i figli a scuola.

