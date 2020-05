Bar e pasticcerie festeggiano la ripresa con il "Pasticciotto day". Il primo giugno il dolce venduto a metà prezzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ripartenza di bar e pasticcerie a Lecce si celebrerà con il " Pasticciotto Day". L'1 giugno il dolce simbolo del Salento sarà venduto a metà prezzo per celebrare la ripartenza dopo la fase più drammatica della emergenza sanitaria. Una manifestazione organizzata da Agrogepaciok, Associazione Pasticceri salentini, Fipe Confcommercio col patrocinio della Camera di Commercio di Lecce . In tutte le attività che aderiranno all'iniziativa dunque il dolce salentino sarà venduto, per l'intera giornata, al costo dimezzato di 0,60 euro per consentire a tutti di poter godere, dopo tanto tempo, della bontà del dolce per eccellenza del territorio.«Questa tragica e dolorosa esperienza – spiegano gli organizzatori - ha, infatti, indubbiamente modificato la nostra vita e le nostre abitudini, facendoci riflettere sull’essenza della nostra quotidianità e facendoci sicuramente rivalutare anche quei piccoli gesti sino a ieri dati per scontato, come quello di degustare un prelibato pasticciotto appena sfornato dalle abili mani dei nostri maestri pasticceri. Ognuno di noi - proseguono gli organizzatori - ha voglia di ricominciare, ognuno di noi ha voglia di poter ritornare ad abbracciare i propri cari ed i propri affetti; ognuno di noi ha voglia di tornare al proprio lavoro; sicuramente però ognuno di noi lo farà con una consapevolezza diversa. Lo farà portandosi per sempre nel cuore il ricordo di questa triste esperienza e, soprattutto il ricordo di tutti quelli “eroi” instancabili che hanno incessantemente lottato per salvare la vita a quante più persone possibili, anche a rischio della propria. Purtroppo però, spesso il nemico invisibile ha avuto il sopravvento, strappando alla vita migliaia di italiani, andati via senza il calore di una carezza dei propri cari e senza la celebrazione di un funerale».Ecco perché l’idea di questa giornata, che possa diventare simbolicamente un momento per ricordare: il Pasticciotto Day sarà, dunque, un’occasione per non dimenticare di vivere e godere appieno della semplicità della vita.«Ciò – spiegano gli organizzatori - aiuterà le attività a riprendere al meglio il proprio lavoro e consentirà a tutti indistintamente di poter approfittare di questa golosa occasione. Inoltre, il Pasticiotto Day riserverà un trattamento particolare a tutti gli eroi in camice bianco delle strutture ospedaliere del territorio; ogni attività infatti donerà un quantitativo di pasticciotti agli ospedali di riferimento della propria zona».