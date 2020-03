Coronavirus, la farmacia in aiuto degli anziani: «Consegna dei farmaci a domicilio per gli over 65»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'iniziativa per contenere il contagio e sostenere soprattutto le fasce della popolazion più esposte e a rischio. La farmacia Chiga di Lecce lancia la consegna a domicilio dei farmaci per tutti gli over 65. Una decisione presa dopo la scoperta del primo caso salentino del coronavirus, con un 58enne di Aradeo contagiato dopo un viaggio di lavoro a Milano.Chiunque ne avesse bisogno, malati cronici, oncologici, immunodepressi potrà contattare il numero che trovate nella fotografia (0832-311890) e farsi portare direttamente a casa il necessario.