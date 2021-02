"Ma quel corazziere come fa a respirare?". Il post diventa virale e lui risponde

Ironia e social regalano spesso storie virali come questa: quando il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale per sciogliere la riserva sul suo mandato, le telecamere della Mataratona Mentana su La7 hanno ripreso anche un corazziere che aveva il volto totalmente coperto e l’elmo con il sottogola. L’immagine ha catturato l’attenzione del giornalista Mauro Bortone, che in dialetto si chiedeva come il carabiniere riescisse a respirare.

Il post è stato condiviso così tante volte che alla fine proprio il corazziere, di origine sarda, gli ha scritto per spiegare il motivo per cui indossa in quel modo il copricapo.

Ultimo aggiornamento: 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA