Riunione clandestina no vax scoperta dai Carabinieri. Controlli green pass a tappeto nei locali

Un incontro non autorizzato tra no vax è stato scoperto a Carmiano, dove i carabinieri,- avvisati da una telefonata anonima - hanno sorpreso circa 70 persone riunite all'intero di un locale senza mascherine né rispetto delle norme per il contenimento del virus. I responsabili dell'associazione sede dell'incontro sono stati identificati e una donna di 36 anni, C.L., è stata denunciata.

Controlli a tappeto nei locali

Ulteriori controlli nell'intera provincia, dove 196 esercizi sono stati passati al setaccio dai militari e hanno permesso di sanzionare 3 persone che non erano munite di green passprevisto all'interno di attività e locali con una denuncia e un chiusura temporanea.